У київських школах можуть запровадити навчання у другу зміну

Школярі за партами. Фото: Google.com

Наближається новий навчальний рік в Україні, зокрема, і в столиці. Відтак, якщо укриття в навчальному закладі не зможе вмістити всіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Навчання в другу зміну в столичних школах

У КМВА також додають, що дистанційно працюватимуть лише декілька столичних шкіл, які не мають власного укриття і жодного альтернативного поруч.

"Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін. Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей", — сказав Сергій Попко.

Киян просять ставитися з розумінням

"Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант. Звичайно, якщо другого варіанту немає — ваша безпека в пріоритеті. Всі, без винятку, при оголошені повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", — заявили в КМВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж торік.

Додамо, що в Києві в мікрорайоні Борщагівки столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Це сталося завдяки міжнародній підтримці.

Також у Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.