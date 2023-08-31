Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У київських школах можуть запровадити навчання у другу зміну arrow

У київських школах можуть запровадити навчання у другу зміну

31 серпня 2023 11:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У київських школах можуть запровадити навчання у другу зміну
Школярі за партами. Фото: Google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Наближається новий навчальний рік в Україні, зокрема, і в столиці. Відтак, якщо укриття в навчальному закладі не зможе вмістити всіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Навчання в другу зміну в столичних школах

У КМВА також додають, що дистанційно працюватимуть лише декілька столичних шкіл, які не мають власного укриття і жодного альтернативного поруч.

"Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін. Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей", — сказав Сергій Попко.

Киян просять ставитися з розумінням

"Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант. Звичайно, якщо другого варіанту немає — ваша безпека в пріоритеті. Всі, без винятку, при оголошені повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", — заявили в КМВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж торік.

Додамо, що в Києві в мікрорайоні Борщагівки столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Це сталося завдяки міжнародній підтримці.

Також у Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз