В киевских школах новый учебный год стартует без карантина

Андрей Витренко. Фото: скриншот из видео

Новый учебный год в столичных школах начнется без карантина, несмотря на рост количества больных COVID-19. По словам заместителя министра образования Андрея Витренко, сейчас уровень заболеваемости не является критическим и не требует закрытия учебных заведений.

Об этом сообщает Андрей Витренко в эфире "Киевского времени".

Андрей Витренко отметил, что в образовательных учреждениях уже наработаны алгоритмы действий на случай повышения уровня респираторных заболеваний. Он подчеркнул, что решение об ограничениях будут принимать на уровне педагогических коллективов и городских управлений образования. Сейчас же ситуация в городе позволяет организовать учебный процесс в обычном режиме.

"Педагоги имеют отработанные методики для работы во время повышения уровня респираторных заболеваний, а решение о возможных ограничениях принимаются на уровне педколлективов и управлений образования", — отметил Витренко.

По состоянию на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в столице не предусматривает введения карантинных мероприятий. Дети могут беспрепятственно посещать школы, а обучение начнется в установленные сроки. Вместе с тем, медики напоминают о росте количества случаев COVID-19, которое следует держать под контролем.

Отметим, что только за последнюю неделю в Киеве зафиксировали 1121 случай коронавирусной болезни. По информации городского центра контроля и профилактики болезней, это в 1,6 раза больше, чем на предыдущей неделе. Именно эти данные стали поводом для дискуссий о возможном введении карантина в школах.

Напомним, что программа "Пакет школьника" является государственной инициативой, направленной на поддержку родителей первоклассников в подготовке детей к школе.

Ранее мы также информировали, что с началом нового учебного года запланированы положительные изменения в материальном обеспечении учителей, в частности повышение одной из обязательных надбавок.