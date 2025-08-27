Відео
Головна Київ У київських школах не планують вводити карантин — Вітренко

У київських школах не планують вводити карантин — Вітренко

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 00:07
У київських школах новий навчальний рік стартує без карантину
Андрій Вітренко. Фото: скріншот із відео

Новий навчальний рік у столичних школах розпочнеться без карантинних обмежень, попри зростання кількості хворих на COVID-19. За словами заступника міністра освіти Андрія Вітренка, наразі рівень захворюваності не є критичним і не потребує закриття навчальних закладів.

Про це повідомляє Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Чи загрожує школам Києва карантин

Андрій Вітренко наголосив, що в освітніх установах уже напрацьовані алгоритми дій на випадок підвищення рівня респіраторних захворювань. Він підкреслив, що рішення щодо обмежень ухвалюватимуть на рівні педагогічних колективів та міських управлінь освіти. Зараз же ситуація в місті дозволяє організувати навчальний процес у звичайному режимі.

"Освітяни мають відпрацьовані методики для роботи під час підвищення рівня респіраторних захворювань, а рішення щодо можливих обмежень приймаються на рівні педколективів та управлінь освіти", — зазначив Вітренко.

Станом на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація у столиці не передбачає введення карантинних заходів. Діти можуть безперешкодно відвідувати школи, а навчання розпочнеться у встановлені терміни. Разом з тим, медики нагадують про зростання кількості випадків COVID-19, яке варто тримати під контролем.

Зазначимо, що лише за останній тиждень у Києві зафіксували 1121 випадок коронавірусної хвороби. За інформацією міського центру контролю та профілактики хвороб, це у 1,6 раза більше, ніж попереднього тижня. Саме ці дані стали приводом для дискусій щодо можливого запровадження карантину у школах.

Нагадаємо, що програма "Пакунок школяра" є державною ініціативою, спрямованою на підтримку батьків першокласників у підготовці дітей до школи. 

Раніше ми також інформували, що із початком нового навчального року заплановані позитивні зміни у матеріальному забезпеченні вчителів, зокрема підвищення однієї з обов’язкових надбавок.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
