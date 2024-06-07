Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевском метро все больше женщин занимают "мужские" должности — в чем причина arrow

В Киевском метро все больше женщин занимают "мужские" должности — в чем причина

7 июня 2024 14:56
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Женщины идут работать в Киевское метро
Работница Киевского метрополитена. Фото иллюстративное: УНИАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве в метрополитен идет работать все больше женщин. В настоящее время коллектив предприятия на 41% состоит именно из них.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

В метрополитене работает все больше женщин

Сообщается, что одна женщина осваивает профессию машиниста. Кроме того, женщины трудоустраиваются и по другим специальностям. Всего в Киевском метрополитене работает 41% женщин и 59% мужчин.

В КГГА объяснили, что ситуация с нехваткой специалистов связана, в частности, со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

На сегодня предприятие имеет более 15% вакантных должностей — слесарей, токарей, электриков, машинистов метро.

Список вакансий можно увидеть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что из-за мобилизации в Украине возник дефицит работников. По мнению Министерства экономики Юлии Свириденко, чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы женщины овладевали "мужскими" профессиями.

В четверг, 6 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить брони для спасателей.

метро
Украина
Киев
мобилизация
женщины
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина