Женщины идут работать в Киевское метро

Работница Киевского метрополитена. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве в метрополитен идет работать все больше женщин. В настоящее время коллектив предприятия на 41% состоит именно из них.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в пятницу, 7 июня.

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В метрополитене работает все больше женщин

Сообщается, что одна женщина осваивает профессию машиниста. Кроме того, женщины трудоустраиваются и по другим специальностям. Всего в Киевском метрополитене работает 41% женщин и 59% мужчин.

В КГГА объяснили, что ситуация с нехваткой специалистов связана, в частности, со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

На сегодня предприятие имеет более 15% вакантных должностей — слесарей, токарей, электриков, машинистов метро.

Список вакансий можно увидеть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что из-за мобилизации в Украине возник дефицит работников. По мнению Министерства экономики Юлии Свириденко, чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы женщины овладевали "мужскими" профессиями.

В четверг, 6 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить брони для спасателей.