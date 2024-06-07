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У Київському метро все більше жінок займають "чоловічі" посади — в чому причина

7 червня 2024 14:56
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Дмитро Галушка
Редактор
Жінки йдуть працювати у Київське метро
Працівниця Київського метрополітену. Фото ілюстративне: УНІАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві до метрополітену йде працювати все більше жінок. В даний момент колектив підприємства на 41% складається саме з них.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у п'ятницю, 7 червня.

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Повідомляється, що наразі одна жінка освоює професію машиніста. Окрім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності. Загалом у Київському метрополітені працює 41% жінок і 59% чоловіків.

В КМДА пояснили, що ситуація з браком фахівців пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

Станом на сьогодні підприємство має більше 15% вакантних посад —слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро.

Перелік вакансій можна побачити за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію в Україні виник дефіцит працівників. На думку Міністерки економіки Юлії Свириденко, аби вирішити цю проблему, потрібно, щоб жінки опановували "чоловічі" професії.

У четвер, 6 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

метро
Україна
Київ
мобілізація
жінки
чоловіки

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