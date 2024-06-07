Жінки йдуть працювати у Київське метро

Працівниця Київського метрополітену. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві до метрополітену йде працювати все більше жінок. В даний момент колектив підприємства на 41% складається саме з них.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у п'ятницю, 7 червня.

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В метрополітені працює все більше жінок

Повідомляється, що наразі одна жінка освоює професію машиніста. Окрім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності. Загалом у Київському метрополітені працює 41% жінок і 59% чоловіків.

В КМДА пояснили, що ситуація з браком фахівців пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

Станом на сьогодні підприємство має більше 15% вакантних посад —слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро.

Перелік вакансій можна побачити за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію в Україні виник дефіцит працівників. На думку Міністерки економіки Юлії Свириденко, аби вирішити цю проблему, потрібно, щоб жінки опановували "чоловічі" професії.

У четвер, 6 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.