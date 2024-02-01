В киевском ТЦК рассказали, где в столице могут вручить повестку

Вручение повестки на улице. Иллюстративное фото: dailylviv

В Дарницком ТЦК столицы заявили, что повестку вправе вручать "где угодно". Речь идет об улицах, спортзалах, кафе или блокпостах.

Об этом сказал заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК Владимир Новосядлый в интервью Вечернему Киеву.

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"Ну а почему нет?! Законодательством не определены конкретно места вручения повестки. Меры по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы, и где угодно", — отметил он.

По словам Новосядлого, человека могут останавливать не без причины, а потому, что он может быть российским агентом.

Для выдачи повесток на блокпостах и проверки документов военнослужащих уполномочил комендант.

Однако силой задерживать человека сотрудники ТЦК не могут — только полиция.

Напомним, что Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем указаны, в частности, уважительные причины для неявки в ТЦК в указанный срок.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации предлагается снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.