У київському ТЦК розповіли, де в столиці можуть вручити повістку

Вручення повістки на вулиці. Ілюстративне фото: dailylviv

У Дарницькому ТЦК столиці заявили, що повістку мають право вручати "де завгодно". Йдеться про вулиці, спортзали, кафе або блокпости.

Про це сказав заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК Володимир Новосядлий в інтерв'ю Вечірньому Києву.

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"Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи, та й де завгодно", — зазначив він.

За словами Новосядлого, людину можуть зупиняти не без причини, а тому, що вона може бути російським агентом.

Для видачі повісток на блокпостах та перевірки документів у людей військкомів уповноважив комендант.

Однак силою затримувати людину співробітники ТЦК не можуть — лише поліція.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому зазначені, зокрема, поважні причини для неявки в ТЦК у зазначений термін.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.