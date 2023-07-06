В Киевском водохранилище зафиксировали большой мор рыбы

Киевское водохранилище. Фото: google.com

Сотрудники Киевского рыбоохранного патруля на Киевском водохранилище Вышгородского района в Киевской области зафиксирован факт гибели водных биоресурсов. Речь идет о массовом море рыбы.

Об этом сообщает Киевский рыбоохранный патруль.

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При обследовании участка обнаружены трупы разных видов с признаками разложения. Трупы рыбы концентрировались в основном у участков плеса, заросших водяным орехом и в зарослях высшей водяной растительности в прибрежной зоне.

В Киевской области был обнаружен большой мор рыбы. Фото: Киевский рыбоохранный патруль

"С целью установления возможных причин гибели Киевским рыбоохранным патрулем подготовлены и направлены письма в Ихтиологическую лабораторию, Государственную экологическую инспекцию Столичного округа Госпродпотребслужбы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия были взяты пробы воды и измерялось содержание растворенного кислорода в водоеме.

Напомним, ранее мы писали, что специалисты Государственной экологической инспекции обследовали участки реки Уды на территории Песочинской ОТГ, недалеко от торговой площадки рынка "Лоск", где недавно произошел мор рыбы. Ими был выявлен и зафиксирован факт массовой гибели рыбы в количестве 2 189 экземпляров.