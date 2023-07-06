У Київському водосховищі зафіксували великий мор риби

Київське водосховище. Фото: google.com

Працівники Київського рибоохоронного патруля на Київському водосховищі Вишгородського району у Київської області зафіксовано факт загибелі водних біоресурсів. Йдеться про масовий мор риби.

Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

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Під час обстеження ділянки виявлені трупи різних видів із ознаками розкладання. Трупи риби концентрувались, в основному, біля ділянок плеса, зарослих водяним горіхом та у заростях вищої водяної рослинності у прибережній зоні.

У Київський області виявили великий мор риби. Фото: Київський рибоохоронний патруль

"З метою встановлення можливих причин загибелі Київським рибоохоронним патрулем підготовлено та направлено листи до Іхтіологічної лабораторії, Державної екологічної інспекції Столичного округу Держпродспоживслужби", — йдеться в повідомленні.

На місці події було взято проби води та вимірювався вміст розчиненого кисню у водоймі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці Державної екологічної інспекції обстежили ділянки річки Уди на території Пісочинської ОТГ, неподалік торгівельного майданчику ринку "Лоск", де нещодавно стався мор риби. Ними було виявлено та зафіксовано факт масової загибелі риби в кількості 2189 екземплярів.