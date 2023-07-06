Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Київському водосховищі зафіксували великий мор риби arrow

У Київському водосховищі зафіксували великий мор риби

6 липня 2023 13:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київському водосховищі зафіксували великий мор риби
Київське водосховище. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Працівники Київського рибоохоронного патруля на Київському водосховищі  Вишгородського району у Київської області зафіксовано факт загибелі водних біоресурсів. Йдеться про масовий мор риби.

Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

Читайте також:

Масовий мор риби у Київському морі

Під час обстеження ділянки виявлені трупи різних видів із ознаками розкладання. Трупи риби концентрувались, в основному, біля ділянок плеса, зарослих водяним горіхом та у заростях вищої водяної рослинності у прибережній зоні.

 

У Київський області виявили великий мор риби. Фото: Київський рибоохоронний патруль

"З метою встановлення можливих причин загибелі Київським рибоохоронним патрулем підготовлено та направлено листи до Іхтіологічної лабораторії, Державної екологічної інспекції Столичного округу Держпродспоживслужби", — йдеться в повідомленні.

На місці події було взято проби води та вимірювався вміст розчиненого кисню у водоймі.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці Державної екологічної інспекції обстежили ділянки річки Уди на території Пісочинської ОТГ, неподалік торгівельного майданчику ринку "Лоск", де нещодавно стався мор риби. Ними було виявлено та зафіксовано факт масової загибелі риби в кількості 2189 екземплярів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз