Каракалы в Киевском зоопарке. Фото: КГГА

В столичном зоопарке обустроили летний дом для каракал. Они проходят реабилитацию после жесткого обращения с животными.

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Что известно о реабилитации

Отмечается, что в зоопарке построили двухуровневый вольер. Он оборудован гамаками, лазалками, смотровой мансардой, разнообразными когтеточками и игрушками.

В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости. Фото: КГГА

История со спасением маленьких каракал началась в конце августа прошлого. Тогда правоохранители передали в зоопарк двух маленьких котят, пострадавших от жестокого обращения.

"При осмотре выяснилось, что животные истощены, имеют нарушения равновесия и признаки инфекционного заболевания. А их вес в 2-месячном возрасте составлял всего 270 г. Два месяца длилась борьба за маленькие жизни: кормление каждые 3 часа, массажи и другие физиопроцедуры , анализы и прививки, тренировочные упражнения, развитие и обучение", — говорится в сообщении.

В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости. Фото: КГГА

КиевЗоо просят посетителей не шуметь на территории, чтобы маленькие сердца каракал окончательно оттаяли после перенесенных травм.

В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости. Фото: КГГА

Напомним, ранее мы писали, что во Львове Дом спасенных животных проведет бесплатную акцию по стерилизации бездомных кошек и собак. Она будет действовать с 7 по 11 августа этого года.