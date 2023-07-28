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В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости

28 июля 2023 12:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости
Каракалы в Киевском зоопарке. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столичном зоопарке обустроили летний дом для каракал. Они проходят реабилитацию после жесткого обращения с животными.

Об этом сообщает КГГА.

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Отмечается, что в зоопарке построили двухуровневый вольер. Он оборудован гамаками, лазалками, смотровой мансардой, разнообразными когтеточками и игрушками.

 

В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости. Фото: КГГА

История со спасением маленьких каракал началась в конце августа прошлого. Тогда правоохранители передали в зоопарк двух маленьких котят, пострадавших от жестокого обращения.

"При осмотре выяснилось, что животные истощены, имеют нарушения равновесия и признаки инфекционного заболевания. А их вес в 2-месячном возрасте составлял всего 270 г. Два месяца длилась борьба за маленькие жизни: кормление каждые 3 часа, массажи и другие физиопроцедуры , анализы и прививки, тренировочные упражнения, развитие и обучение", — говорится в сообщении.

 

В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости. Фото: КГГА

КиевЗоо просят посетителей не шуметь на территории, чтобы маленькие сердца каракал окончательно оттаяли после перенесенных травм.

 

В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости. Фото: КГГА

Напомним, ранее мы писали, что во Львове Дом спасенных животных проведет бесплатную акцию по стерилизации бездомных кошек и собак. Она будет действовать с 7 по 11 августа этого года.

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