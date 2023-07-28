В Киевском зоопарке продолжается реабилитация для каракал, подвергшихся жестокости
В столичном зоопарке обустроили летний дом для каракал. Они проходят реабилитацию после жесткого обращения с животными.
Об этом сообщает КГГА.
Что известно о реабилитации
Отмечается, что в зоопарке построили двухуровневый вольер. Он оборудован гамаками, лазалками, смотровой мансардой, разнообразными когтеточками и игрушками.
История со спасением маленьких каракал началась в конце августа прошлого. Тогда правоохранители передали в зоопарк двух маленьких котят, пострадавших от жестокого обращения.
"При осмотре выяснилось, что животные истощены, имеют нарушения равновесия и признаки инфекционного заболевания. А их вес в 2-месячном возрасте составлял всего 270 г. Два месяца длилась борьба за маленькие жизни: кормление каждые 3 часа, массажи и другие физиопроцедуры , анализы и прививки, тренировочные упражнения, развитие и обучение", — говорится в сообщении.
КиевЗоо просят посетителей не шуметь на территории, чтобы маленькие сердца каракал окончательно оттаяли после перенесенных травм.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове Дом спасенных животных проведет бесплатную акцию по стерилизации бездомных кошек и собак. Она будет действовать с 7 по 11 августа этого года.