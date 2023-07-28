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У Київському зоопарку триває реабілітація для каракал, які зазнали жорстокості

28 липня 2023 12:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київському зоопарку триває реабілітація для каракал, які зазнали жорстокості
Каракали в Київському зоопарку. Фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столичному зоопарку облаштували літню домівку для каракал. Вони проходять реабілітацію після жорсткого поводження з тваринами

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо про реабілітацію

Зазначається, що в зоопарку побудували дворівневий вольєр. Він облаштований гамаками, лазалками, оглядовою мансардою, різноманітними кігтеточками та іграшками.

 

У Київському зоопарку триває реабілітація для каракал, які зазнали жорстокості. Фото: КМДА

Історія з порятунком маленьких каракал розпочалася наприкінці серпня минулого. Тоді правоохоронці передали до зоопарку двох маленьких кошенят, які постраждали від жорстокого поводження.

"Під час огляду з’ясувалось, що тваринки виснажені, мають порушення рівноваги та ознаки інфекційного захворювання. А їхня вага у 2-місячному віці становила лише 270 г. Два місяці тривала боротьба за маленькі життя: годування кожні 3 години, масажі та інші фізіопроцедури, аналізи й щеплення, тренувальні вправи, розвиток і навчання", — йдеться в повідомленні.

 

У Київському зоопарку триває реабілітація для каракал, які зазнали жорстокості. Фото: КМДА

КиївЗоо просять відвідувачів не шуміти на території, аби маленькі серця каракал остаточно відтанули після перенесених травм.

 

У Київському зоопарку триває реабілітація для каракал, які зазнали жорстокості. Фото: КМДА

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові Домівка врятованих тварин проведе безкоштовну акцію зі стерилізації безпритульних котів та собак. Вона діятиме з 7 по 11 серпня цього року.

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