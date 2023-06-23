В Киевском зоопарке в семье кошачьих лемуров появилось 5 детенышей: милое видео

Лемуры в киевском зоопарке. Фото: скриншот с видео

Недавно в столичном зоопарке в семье кошачьих лемуров появилось пятеро детенышей. Малыши быстро набирают вес и уже делают первые шаги.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Лемуры в киевском зоопарке

В ведомстве отметили, что семья кошачьих лемуров насчитывает девять особей. Кроме малышей, там живут рожденные в прошлом году Джавелина и Байрактар и два спасенных лемурчика из пострадавших регионов.

"Для комфорта немаленькой семьи лемурчиков на островке вдвое увеличили летний домик. Также у зверьков есть целый оаза с раскидистыми деревьями, кустарниками и полянами, где установлены деревянные помосты, грибочек от солнца и дождя, пеньковые канаты", — говорится в сообщении.

График работы киевского зоопарка

Отмечается, что увидеть семейство лемуров на обеденном угощении можно в эту субботу и воскресенье, 24-25 июня, в 12:00 на Приматнике у нижних озер зоопарка.

Билетные кассы зоопарка работают каждый день:

в понедельник — с 12:00 до 17:00,

со вторника по воскресенье — с 10:00 до 17:00.

На территории зоопарка разрешено находиться до 18.45.

Напомним, недавно в находящемся во временно оккупированной Новой Каховке зоопарке "Сказочная дубрава" удалось спасти некоторых животных во время затопления, которое произошло из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Эти животные были дома у одной из работниц зоопарка.