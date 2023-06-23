У Київському зоопарку в родині котячих лемурів з'явилося 5 дитинчат: миле відео
Нещодавно у столичному зоопарку в родині котячих лемурів з'явилося п’ятеро дитинчат. Малята швидко набирають вагу та вже роблять перші кроки.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Лемури у київському зоопарку
У відомстві зазначили, що родина котячих лемурів налічує дев'ять особин. Окрім малечі, там живуть народжені минулого року Джавеліна та Байрактар і два врятовані лемурчики з постраждалих регіонів.
"Для комфорту немаленької родини лемурчиків на острівці вдвічі збільшили літній будиночок. Також у звірят є ціла оаза з розлогими деревами, кущами та галявинами, де встановлено дерев’яні помости, грибочок від сонця й дощу, пенькові канати", — йдеться у повідомленні.
Графік роботи київського зоопарку
Зазначається, що побачити сімейство лемурів на обідньому частуванні можна цієї суботи та неділі, 24-25 червня, о 12:00 на Приматнику біля нижніх озер зоопарку.
Квиткові каси зоопарку працюють щодня:
- у понеділок – із 12:00 до 17:00,
- з вівторка до неділі – із 10:00 до 17:00.
На території зоопарку дозволено перебувати до 18:45.
Нагадаємо, нещодавно у зоопарку "Казкова діброва", який знаходиться в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення, яке сталося через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Ці тварини були вдома в однієї з працівниць зоопарку.