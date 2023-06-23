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У Київському зоопарку в родині котячих лемурів з'явилося 5 дитинчат: миле відео

23 червня 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Київському зоопарку в родині котячих лемурів з'явилося 5 дитинчат: миле відео
Лемури в київському зоопарку. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно у столичному зоопарку в родині котячих лемурів з'явилося п’ятеро дитинчат. Малята швидко набирають вагу та вже роблять перші кроки.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації

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У відомстві зазначили, що родина котячих лемурів налічує дев'ять особин. Окрім малечі, там живуть народжені минулого року Джавеліна та Байрактар і два врятовані лемурчики з постраждалих регіонів.

"Для комфорту немаленької родини лемурчиків на острівці вдвічі збільшили літній будиночок. Також у звірят є ціла оаза з розлогими деревами, кущами та галявинами, де встановлено дерев’яні помости, грибочок від сонця й дощу, пенькові канати", — йдеться у повідомленні. 

Графік роботи київського зоопарку

Зазначається, що побачити сімейство лемурів на обідньому частуванні можна цієї суботи та неділі, 24-25 червня, о 12:00 на Приматнику біля нижніх озер зоопарку.

Квиткові каси зоопарку працюють щодня:

  • у понеділок – із 12:00 до 17:00,
  • з вівторка до неділі – із 10:00 до 17:00.

На території зоопарку дозволено перебувати до 18:45.

Нагадаємо, нещодавно у зоопарку "Казкова діброва", який знаходиться в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення, яке сталося через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Ці тварини були вдома в однієї з працівниць зоопарку.

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