В Киевском зоопарке выпустили на воду семью пеликанов
Сегодня, 24 марта, в Киевском зоопарке начался сезон перехода животных в летние экспозиции. На воду выпустили семью пеликанов: 16 розовых и четыре кудрявых.
Об этом сообщает Киевский зоопарк.
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"Нынешний теплый март позволяет сделать это немного раньше обычного", — сообщили в зоопарке.
На летней оазе пеликанам обустроили зону для принятия солнечных ванн и установили три новых конструкции для гнездования.
Теперь каждый день в 12:00 люди могут наблюдать за ланчем птиц. Каждый пеликан съедает до 1,5 кг рыбы.
"Озеро пеликанов — это одна из первых экспозиций от Центрального входа. Поэтому именно эти величественные пернатые первыми радостно встречают посетителей и заряжают отличным настроением", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесском зоопарке выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зверинца.
Также мы писали, что в аквариуме канадского тематического парка MarineLand у Ниагарского водопада умерла 47-летняя косатка Киска. Она была последней из этого вида животных, которых содержали в неволе.