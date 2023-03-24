В Киевском зоопарке выпустили на воду семью пеликанов

Пеликаны

Сегодня, 24 марта, в Киевском зоопарке начался сезон перехода животных в летние экспозиции. На воду выпустили семью пеликанов: 16 розовых и четыре кудрявых.

Об этом сообщает Киевский зоопарк.

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"Нынешний теплый март позволяет сделать это немного раньше обычного", — сообщили в зоопарке.

На летней оазе пеликанам обустроили зону для принятия солнечных ванн и установили три новых конструкции для гнездования.

Теперь каждый день в 12:00 люди могут наблюдать за ланчем птиц. Каждый пеликан съедает до 1,5 кг рыбы.

"Озеро пеликанов — это одна из первых экспозиций от Центрального входа. Поэтому именно эти величественные пернатые первыми радостно встречают посетителей и заряжают отличным настроением", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесском зоопарке выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зверинца.

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