У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

Пелікани

Сьогодні, 24 березня, у Київському зоопарку розпочався сезон переходу тварин до літніх експозицій. На воду випустили родину пеліканів: 16 рожевих та чотири кучерявих.

Про це повідомляє Київський зоопарк.

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"Цьогорічний теплий березень дозволяє зробити це трошки раніше, ніж зазвичай", — повідомили у зоопарку.

На літній оазі пеліканам облаштували зону для прийняття сонячних ван та встановили три нових конструкції для гніздування.

Відтепер щодня о 12:00 люди можуть спостерігати за ланчем птахів. Кожен пелікан з’їдає до 1,5 кг риби.

"Озеро пеліканів — це одна із перших експозицій від Центрального входу. Тож саме ці величні пернаті першими радісно зустрічають відвідувачів і заряджають чудовим настроєм", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку випустили у літній відкритий вольєр слониху Венді. Це найбільша мешканка звіринцю.

Також ми писали, що в акваріумі канадського тематичного парку MarineLand біля Ніагарського водоспаду померла 47-річна косатка Кіска. Вона була останньою із цього виду тварин, яких тримали в неволі.