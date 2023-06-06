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В Киевводоканале рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на столицу

6 июня 2023 10:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевводоканале рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на столицу
Работник Киевводоканала. Фото: Вечерний Киев/Борис Корпусенко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 июня, российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Киевводоканале успокоили киевлян — это никак не скажется на водоснабжении Киева.

Об этом сообщает КГГА.

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"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме. Специалисты "Киевводоканала" работают 24/7, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей", — отметили в учреждении.

Как подрыв Каховской ГЭС отразится на водоснабжении в Киеве. Скриншот

 

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что сетью начали расти спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 06:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов, и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

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