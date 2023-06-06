У Київводоканалі розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплине на столицю

Працівник Київводоканалу. Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Сьогодні, 6 червня, російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. У Київводоканалі заспокоїли киян — це жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва.

Про це повідомляє КМДА.

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"У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі. Фахівці "Київводоканалу" працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів", — зазначили в установі.

Як підрив Каховської ГЕС вплине на водопостачання в Києві. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Додамо, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 06:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин, і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.