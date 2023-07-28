В Киевводоканале снова обыски: детали дела

Вход в Киевводоканал. Фото: google.com

Сегодня, 28 июля, в Киевводоканале правоохранители проходят обыски. Проверки касаются досудебного расследования по закупкам, которое проводил Киевводоканал по завышенным ценам.

Об этом говорится на официальном сайте ЧАО "АК "Киевводоканал".

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Отмечается, что обыски проводят следователи СУ ГУ ЧП, согласно определению Голосеевского районного суда г. Киева.

В то же время, в Киевводоканале отмечают, что все закупки учреждение проводит по процедуре открытых торгов в системе Prozorro.

Добавим, что в Киевводоканале уже больше года "находится под давлением правоохранительных органов".

"Необоснованные подозрения, обвинения и обыски отвлекают работников критической инфраструктуры от их прямых обязанностей и создают психологическое давление. Это может напрямую повлиять на работу предприятия и на стабильность водоснабжения города. Работники Киевводоканала рассчитывают на объективное и беспристрастное расследование, а не очередное. попытку дискредитировать городское предприятие", — сказали в "Киевводоканале".

В Киевводоканале снова обыски. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ обыска у народного депутата Юрия Аристова из-за поездки в Мальды во время войны. ДБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих.