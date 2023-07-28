В Киевводоканале снова обыски: детали дела
Сегодня, 28 июля, в Киевводоканале правоохранители проходят обыски. Проверки касаются досудебного расследования по закупкам, которое проводил Киевводоканал по завышенным ценам.
Об этом говорится на официальном сайте ЧАО "АК "Киевводоканал".
Что известно
Отмечается, что обыски проводят следователи СУ ГУ ЧП, согласно определению Голосеевского районного суда г. Киева.
В то же время, в Киевводоканале отмечают, что все закупки учреждение проводит по процедуре открытых торгов в системе Prozorro.
Добавим, что в Киевводоканале уже больше года "находится под давлением правоохранительных органов".
"Необоснованные подозрения, обвинения и обыски отвлекают работников критической инфраструктуры от их прямых обязанностей и создают психологическое давление. Это может напрямую повлиять на работу предприятия и на стабильность водоснабжения города. Работники Киевводоканала рассчитывают на объективное и беспристрастное расследование, а не очередное. попытку дискредитировать городское предприятие", — сказали в "Киевводоканале".
Напомним, ранее мы писали, что Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ обыска у народного депутата Юрия Аристова из-за поездки в Мальды во время войны. ДБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих.