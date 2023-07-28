У Київводоканалі знову обшуки: деталі справи

Вхід до Київводоканалу. Фото: google.com

Сьогодні, 28 липня, у Київводоканалі правоохоронці проходять обшуки. Перевірки стосуються досудового розслідування щодо закупівель, який проводив Київводоканал за завищеними цінами.

Про це йдеться на офіційному сайті ПрАТ "АК "Київводоканал".

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Зазначається, що обшуки проводять слідчі СУ ГУ НП, відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва.

У той же час у Київводоканалі наголошують, що всі закупівлі установа проводить за процедурою відкритих торгів у системі Prozorro.

Додамо, що у Київводоканалі вже більше року "знаходиться під тиском правоохоронних органів".

"Необгрунтовані підозри, обвинувачення та обшуки, відволікають працівників критичної інфраструктури від їх прямих обов’язків та створюють психологічний тиск. Це може напряму вплинути на роботу підприємства та на стабільність водопостачання міста. Працівники Київводоканалу розраховують на об’єктивне та неупереджене розслідування, а не чергову спробу дискредитувати міське підприємство", — сказали у "Київводоканалі".

У Київводоканалі знову обшуки. Скриншот

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