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У Київводоканалі знову обшуки: деталі справи

28 липня 2023 14:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київводоканалі знову обшуки: деталі справи
Вхід до Київводоканалу. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 28 липня, у Київводоканалі правоохоронці проходять обшуки. Перевірки стосуються досудового розслідування щодо закупівель, який проводив Київводоканал за завищеними цінами.

Про це йдеться на офіційному сайті ПрАТ "АК "Київводоканал".

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Що відомо

Зазначається, що обшуки проводять слідчі СУ ГУ НП, відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва.

У той же час у Київводоканалі наголошують, що всі закупівлі установа проводить за процедурою відкритих торгів у системі Prozorro.

Додамо, що у Київводоканалі вже більше року "знаходиться під тиском правоохоронних органів".

"Необгрунтовані підозри, обвинувачення та обшуки, відволікають працівників критичної інфраструктури від їх прямих обов’язків та створюють психологічний тиск. Це може напряму вплинути на роботу підприємства та на стабільність водопостачання міста. Працівники Київводоканалу розраховують на об’єктивне та неупереджене розслідування, а не чергову спробу дискредитувати міське підприємство", — сказали у "Київводоканалі".

 

У Київводоканалі знову обшуки. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Співробітники Державного бюро розслідувань та СБУ обшуки в народного депутата Юрія Арістова через поїздку до Мальдів під час війни. ДБР та СБУ розбираються, як нардеп міг опинитися на Мальдівах, попри обмеження для виїзду держслужбовців.

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