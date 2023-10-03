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У Кличко чуть не растратили почти 12,5 млн грн на сомнительный ремонт: что нашло БЭБ

3 октября 2023 19:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
У Кличко чуть не растратили почти 12,5 млн грн на сомнительный ремонт: что нашло БЭБ
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Специалисты Бюро экономической безопасности в Киеве предотвратили растрату государственных средств на сумму 12,4 миллиона гривен. Их планировали потратить на ремонт одного из столичных коммунальных предприятий, подчиненных непосредственно местным властям.

Об этом сообщает БЭБ.

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Так, согласно результатам тендерных процедур, заказчик выбрал проведение ремонта для одного из предприятий Киева по более низкой стоимости услуг. Впрочем, необходимого материально-технического обеспечения и тем более опыта в аналогичных работах у него не было.

"С целью предотвращения растрат бюджетных средств аналитики направили письмо органу местного самоуправления и коммунальному предприятию. Специалисты БЭБ рекомендовали осуществить проверку соблюдения законодательства в сфере публичных закупок и усилить контроль за их проведением", — говорится в сообщении.

Благодаря мерам, которые осуществили аналитики, соответствующий договор расторгли.

Напомним, на восстановление города Изюм Харьковской области выделяют огромные суммы. Так, на ремонт городской администрации выделили более 130 миллионов гривен. Это происходит в то время, когда соседние села остаются без света и тепла.

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