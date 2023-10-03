У Кличко чуть не растратили почти 12,5 млн грн на сомнительный ремонт: что нашло БЭБ
Специалисты Бюро экономической безопасности в Киеве предотвратили растрату государственных средств на сумму 12,4 миллиона гривен. Их планировали потратить на ремонт одного из столичных коммунальных предприятий, подчиненных непосредственно местным властям.
Об этом сообщает БЭБ.
Сомнительный ремонт
Так, согласно результатам тендерных процедур, заказчик выбрал проведение ремонта для одного из предприятий Киева по более низкой стоимости услуг. Впрочем, необходимого материально-технического обеспечения и тем более опыта в аналогичных работах у него не было.
"С целью предотвращения растрат бюджетных средств аналитики направили письмо органу местного самоуправления и коммунальному предприятию. Специалисты БЭБ рекомендовали осуществить проверку соблюдения законодательства в сфере публичных закупок и усилить контроль за их проведением", — говорится в сообщении.
Благодаря мерам, которые осуществили аналитики, соответствующий договор расторгли.
Напомним, на восстановление города Изюм Харьковской области выделяют огромные суммы. Так, на ремонт городской администрации выделили более 130 миллионов гривен. Это происходит в то время, когда соседние села остаются без света и тепла.