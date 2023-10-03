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У Кличка ледь не розтратили майже 12,5 млн грн на сумнівний ремонт: що знайшло БЕБ

3 жовтня 2023 19:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кличка ледь не розтратили майже 12,5 млн грн на сумнівний ремонт: що знайшло БЕБ
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Фахівці Бюро економічної безпеки у Києві запобігли розтраті державних коштів на суму 12, 4 мільйонів гривень. Їх планували витратити на ремонт одного зі столичних комунальних підприємств, які підпорядковані безпосередньо місцевій владі.

Про це повідомляє БЕБ. 

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Сумнівний ремонт

Відтак, згідно з результатами тендерних процедур, замовник обрав проведення ремонту для одного з підприємств Києва за нижчою вартістю послуг. Втім, необхідного матеріально-технічного забезпечення і тим паче досвіду у аналогічних роботах у нього не було. 

"З метою упередження розтрати бюджетних коштів аналітики направили лист органу місцевого самоврядування та комунальному підприємству. Фахівці БЕБ рекомендували здійснити перевірку дотримання законодавства у сфері публічних закупівель та посилити контроль за їх проведенням", — йдеться у повідомленні. 

Завдяки заходам, які здійснили аналітики, відповідний договір розірвали. 

Нагадаємо, на відбудову міста Ізюм Харківської області виділяють величезні суми. Так, на ремонт міської адміністрації дали понад 130 мільйонів гривень. Це відбувається в той час, коли сусідні села залишаються без світла та тепла.

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