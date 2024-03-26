У Кличко планируют потратить 700 тысяч на закупку фотозон, — Prozorro

Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города. Соответствующий заказ обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте закупок ProZorro.

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Детали закупки

Как известно, фотозона будет исполнена в формате 3D. На гранитной основе из нержавеющей стали будут изображены буквы "KYIV", снизу — логотип столицы. На буквах — названия городов-побратимов.

Композиции установят с целью определения партнерских связей Киева с городами-побратимами.

В настоящее время продолжается представление предложений, которое закончится сегодня в полночь.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Напомним, на Волыни хотят потратить 600 тысяч на закупку мусорных пакетов.

Также недавно во Львовской области объявили тендер на ремонт автомобильного моста на дороге Т-14-24 Славское — Сколе, стоимость 126 516 574 гривен.