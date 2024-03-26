У Кличка планують витратити 700 тисяч на закупівлю фотозон, — Prozorro
Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень.
Про це йдеться на сайті закупівель ProZorro.
Деталі закупівлі
Як відомо, фотозона буде виконана у форматі 3D. На гранітній основі з неіржавної сталі будуть зображені літери KYIV, знизу — логотип столиці. На літерах — назви міст-побратимів.
Зазначається, що композиції встановлять з метою окреслення партнерських зв'язків Києва з містами-побратимами.
Наразі триває подання пропозицій, яке закінчиться сьогодні опівночі.
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