У Кличка планують витратити 700 тисяч на закупівлю фотозон, — Prozorro

Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті закупівель ProZorro.

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Деталі закупівлі

Як відомо, фотозона буде виконана у форматі 3D. На гранітній основі з неіржавної сталі будуть зображені літери KYIV, знизу — логотип столиці. На літерах — назви міст-побратимів.

Зазначається, що композиції встановлять з метою окреслення партнерських зв'язків Києва з містами-побратимами.

Наразі триває подання пропозицій, яке закінчиться сьогодні опівночі.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Волині хочуть витратити 600 тисяч на закупівлю сміттєвих пакетів.

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