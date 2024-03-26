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У Кличка планують витратити 700 тисяч на закупівлю фотозон, — Prozorro

26 березня 2024 13:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кличка планують витратити 700 тисяч на закупівлю фотозон, — Prozorro
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень. 

Про це йдеться на сайті закупівель ProZorro

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Деталі закупівлі

Як відомо, фотозона буде виконана у форматі 3D. На гранітній основі з неіржавної сталі будуть зображені літери KYIV, знизу — логотип столиці. На літерах — назви міст-побратимів.

Зазначається, що композиції встановлять з метою окреслення партнерських зв'язків Києва з містами-побратимами.

Наразі триває подання пропозицій, яке закінчиться сьогодні опівночі. 

Закупівлі Києва
Інформація про тендер. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Волині хочуть витратити 600 тисяч на закупівлю сміттєвих пакетів.

Також нещодавно у Львівській області оголосили тендер на ремонт автомобільного мосту на дорозі Т-14-24 Славське — Сколе, вартість — 126 516 574 гривень. 

Віталій Кличко
Київ
війна
КМДА
Україна
фото
закупівлі
війна в Україні

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