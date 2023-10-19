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В Кличко в КГГА придумали "космические" тарифы за абонементы на парковку

19 октября 2023 14:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кличко в КГГА придумали "космические" тарифы за абонементы на парковку
Мэр Киева Виталий Кличко на велосипеде. Фото: Facebook Виталия Кличко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве действуют высокие тарифы для абонементов на парковку. Парковка в центре города может обойтись водителям в 5145 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook Влад Старовойтов.

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"Серьезно, бл*ть, КГГА? Абонемент на парковку на 12 дней? Так ходите голодные, экономисты мамкины. Я лучше закину это сами знаете куда. Киев Цифровой, и вам привет", — возмущается Старовойтов.

Скриншот
Цена абонемента на парковку. Фото: Скриншот

Тарифы на парковку в Киеве

Решением КГГА тарифы на парковку в Киеве действуют с 7 ноября 2022 года.

"Тарифы на пользование площадками КП "Киевтранспарксервис" для платной парковки транспортных средств. Тарифы рассчитаны коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации № 735 от 07.11.2022", вопросов осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив

По его словам, стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки установлена в размере:

  • И зона — 35 гривен;
  • ІІ зона — 25 гривен;
  • ІІІ зона — 5 гривен.

Прокопив также сообщил, что абонементный талон на парковку будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его месячная стоимость в парковочных зонах следующая:

  • І-ІІІ — 5733 гривны;
  • І-ІІ — 5145 гривен;
  • ІІ-ІІІ — 2940 гривен;
  • ІІІ — 882 гривны.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе полноценно заработала оплата за парковку через QR-код.

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