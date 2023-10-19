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У Кличка в КМДА вигадали "космічні" тарифи за абонементи на паркування

19 жовтня 2023 14:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Кличка в КМДА вигадали "космічні" тарифи за абонементи на паркування
Мер Києва Віталій Кличко на велосипеді. Фото: Facebook Віталія Кличка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Києві діють високі тарифи для абонементів на паркування. Паркування у центрі міста може обійтися водіям у 5145 гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook Влад Старовойтов.

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"Серйозно, бл*ть, КМДА? Абонемент на паркування на 12 днів?То ходіть голодні, економісти мамкіни. Я краще закину це самі знаєте куди. Київ Цифровий, і вам привіт", — обурюється Старовойтов.

Скріншот
Ціна абонементу на паркування. Фото: Скриншот

Тарифи на паркування в Київ

Рішенням КМДА тарифи на паркування в Києві діють від 7 листопада 2022 року.

"Тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації № 735 від 07.11.2022", — повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

За його словами, вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі: 

  • І зона —  35 гривень; 
  • ІІ зона — 25 гривень; 
  • ІІІ зона — 5 гривень. 

Прокопів також повідомив, що абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:

  • І-ІІІ — 5733 гривні;
  • І-ІІ — 5145 гривень;
  • ІІ-ІІІ — 2940 гривень;
  • ІІІ — 882 гривні.

Раніше ми розповідали, що в Одесі повноцінно запрацювала оплата за паркування через QR-код.

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