У Кличка в КМДА вигадали "космічні" тарифи за абонементи на паркування
В Києві діють високі тарифи для абонементів на паркування. Паркування у центрі міста може обійтися водіям у 5145 гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook Влад Старовойтов.
Абонемент на паркування
"Серйозно, бл*ть, КМДА? Абонемент на паркування на 12 днів?То ходіть голодні, економісти мамкіни. Я краще закину це самі знаєте куди. Київ Цифровий, і вам привіт", — обурюється Старовойтов.
Тарифи на паркування в Київ
Рішенням КМДА тарифи на паркування в Києві діють від 7 листопада 2022 року.
"Тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації № 735 від 07.11.2022", — повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.
За його словами, вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі:
- І зона — 35 гривень;
- ІІ зона — 25 гривень;
- ІІІ зона — 5 гривень.
Прокопів також повідомив, що абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:
- І-ІІІ — 5733 гривні;
- І-ІІ — 5145 гривень;
- ІІ-ІІІ — 2940 гривень;
- ІІІ — 882 гривні.
Раніше ми розповідали, що в Одесі повноцінно запрацювала оплата за паркування через QR-код.
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