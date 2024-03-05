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У Кличко потратили почти 450 млн грн на оборудование для управления освещением в Киеве

5 марта 2024 22:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У Кличко потратили почти 450 млн грн на оборудование для управления освещением в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета потратило 448,43 млн грн на оборудование для управления освещением столицы. В этом году будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

Об этом говорится в тендере на ProZorro.

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Коммунальное предприятие "Информатика" в рамках результатов тендера заключило соглашение с Государственным предприятием "Хидден" ООО "Хидден Энерджи" на приобретение оборудования для управления внешним освещением в Киеве на сумму 448,43 миллиона гривен.

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Тендер. Фото: скриншот

В этом году будет поставлено оборудование для управления внешним освещением, а именно 196 щитов управления уличным освещением ЩКВО250, с услугами по наладке, установке и подключению к приложению Smart Lighting app от словацкой компании SEAK s.r.o. по 2,29 млн грн или 59 655 долларов.

В августе прошлого года их заказывали этой фирме почти по столько же — 2,19 млн грн, или 60 010 долларов.

Фирма получила заказы без конкуренции, поскольку на открытые торги больше никто не явился.

Напомним, мэрия Черновцов планирует реконструировать улицу Марии Заньковецкой, сделав ее после реконструкции пешеходной. Правда, на обустройство улицы планируют использовать элитную брусчатку стоимостью почти 48 миллионов гривен.

Также экс-председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Крук и бизнесмен Андрей Залесский незаконно завладели сотнями миллионов гривен при закупке автолестниц. Расследователи выяснили, что они продавали их за границу почти в два раза дешевле, чем закупила ГСЧС, а разницу "прятали в карман".

Виталий Кличко
тендер
деньги
ProZorro
уличное освещение
закупки

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