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У Кличка витратили майже 450 млн грн на обладнання для керування освітленням у Києві

5 березня 2024 22:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кличка витратили майже 450 млн грн на обладнання для керування освітленням у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комунальне підприємство "Інформатика" Київради витратило 448,43 млн грн на обладнання для керування освітленням столиці. У цьому році буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Про це йдеться в тендері на ProZorro.

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Закупка обладнання для керування освітленням столиці

Комунальне підприємство "Інформатика" в рамках результатів тендеру уклало угоду з Державним підприємством "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" на придбання обладнання для керування зовнішнім освітленням у місті Києві на суму 448,43 мільйона гривень.

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Тендер. Фото: скриншот

У цьому році буде поставлено обладнання для управління зовнішнім освітленням, а саме 196 щитів керування вуличним освітленням "ЩКВО250", з послугами з налагодження, встановлення та підключення до додатка Smart Lighting app від словацької компанії SEAK s.r.o. по 2,29 млн грн, або 59 655 доларів.

У серпні минулого року їх замовляли цій фірмі майже по стільки ж — 2,19 млн грн, або 60 010 доларів.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не з'явився.

Нагадаємо, мерія Чернівців планує реконструювати вулицю Марії Заньковецької, зробивши її після реконструкції пішохідною. Щоправда, на оздоблення вулиці планують використати елітну бруківку, вартістю у майже 48 мільйонів гривень.

Також ексголова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук та бізнесмен Андрій Заліський незаконно заволоділи сотнями мільйонів гривень при закупівлі автодрабин. Розслідувачі з'ясували, що вони продавали їх за кордон майже в два рази дешевше, ніж закупила ДСНС, а різницю "ховали в кишеню". 

Віталій Кличко
тендер
гроші
ProZorro
вуличне освітлення
закупівлі

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