У Кличка витратили майже 450 млн грн на обладнання для керування освітленням у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Інформатика" Київради витратило 448,43 млн грн на обладнання для керування освітленням столиці. У цьому році буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Про це йдеться в тендері на ProZorro.

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Закупка обладнання для керування освітленням столиці

Комунальне підприємство "Інформатика" в рамках результатів тендеру уклало угоду з Державним підприємством "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" на придбання обладнання для керування зовнішнім освітленням у місті Києві на суму 448,43 мільйона гривень.

Тендер. Фото: скриншот

У цьому році буде поставлено обладнання для управління зовнішнім освітленням, а саме 196 щитів керування вуличним освітленням "ЩКВО250", з послугами з налагодження, встановлення та підключення до додатка Smart Lighting app від словацької компанії SEAK s.r.o. по 2,29 млн грн, або 59 655 доларів.

У серпні минулого року їх замовляли цій фірмі майже по стільки ж — 2,19 млн грн, або 60 010 доларів.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не з'явився.

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