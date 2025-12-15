Видео
Видео

У Кличко доверили ремонт моста компании без конкурентов и торгов

У Кличко доверили ремонт моста компании без конкурентов и торгов

Дата публикации 15 декабря 2025 08:25
Любимый подрядчик Виталия Кличко снова без соперников выиграл тендер в Киеве
Ремонтные работы возле дороги. Фото: Новини.LIVE

Компания "Автострада", связанная с бизнесменом Максимом Шкилем, без конкуренции получила подряд на капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Торги состоялись без участия других компаний, хотя на рынке есть подрядчики, которые уже выполняют аналогичные работы в столице. Речь идет о ремонте участка транспортной развязки на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Наші гроші".

В Киеве на тендерах в очередной раз выиграла компания "Автострада"

Отмечается, что путепровод был введен в эксплуатацию еще в 1967 году, а комплексное обследование, проведенное в 2023 году, показало, что его техническое состояние является неработоспособным, а остаточный ресурс сооружения полностью исчерпан.

Проектные работы для этого объекта в сентябре 2024 года за 10,20 млн грн заказали ООО "Проектный институт "Автострада". Завершить все ремонтные работы планируют до конца 2027 года.

Журналисты отмечают, что по сравнению с другими столичными проектами, стоимость ремонта путепровода возле "Черниговской" выглядит заметно выше. Например, аналогичные работы на путепроводе возле станции метро "Дарница" сейчас завершает компания "Автомагистраль-Юг", и этот проект обошелся примерно в 440 млн грн — почти вдвое дешевле. В то же время разницу в стоимости могут объяснять отличные объемы работ, ведь в случае с "Черниговской" речь идет о комплексном обновлении всей транспортной развязки.

Интересен и подход к раскрытию сметных данных. Во время ремонта "дарницкого" путепровода "Киевавтодор" и "Автомагистраль-Юг" отказались публиковать в системе "Прозорро" подробную информацию о стоимости строительных материалов. Зато в случае с подрядом "Автострады" смета обнародована полностью.

Тендер. Фото: скриншот

Из обнародованных документов следует, что одной из крупнейших статей расходов стали металлоконструкции пролетного строения. На них предусмотрено почти 90 млн грн, при этом стоимость одной тонны металлоконструкций с НДС составляет 185 тыс. грн.

Для сравнения, во время ремонта моста Метро через Днепр, который в 2023 году заказали компании "Onur Taahhut" за 1,99 млрд грн, индивидуальные металлоконструкции также составляли около десятой части общей сметы, но их цена была существенно выше — 228 тыс грн за тонну с НДС.

Что должны заменить во время ремонта на путепроводе возле станции метро "Черниговская"

Согласно условиям договора, подрядчик должен заменить конструкции проезжей части путепровода, выполнить ремонт моста и опор, перенести и обновить инженерные коммуникации, обустроить новое освещение, установить перильное и барьерное ограждение. Проект также предусматривает прокладку новых трамвайных путей, ремонт подъездов, обустройство велодорожек и благоустройство прилегающей территории с учетом требований безбарьерности.

Отдельно прописаны гарантийные обязательства подрядчика. На основные конструктивные элементы и материалы, в частности асфальтовое покрытие, гидроизоляцию, ограждения и освещение, гарантия составит от 5 до 15 лет, тогда как на дорожную разметку — один год.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как построили Северный мост в Киеве.

Также в Одессе хотят реконструировать мост за средства из Японии. Стало известно, что именно там хотят отремонтировать.

Виталий Кличко Киев мост ремонт тендер
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
