Любимый подрядчик Виталия Кличко снова без соперников выиграл тендер в Киеве

У Кличко доверили ремонт моста компании без конкурентов и торгов
Компания "Автострада", связанная с бизнесменом Максимом Шкилем, без конкуренции получила подряд на капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Торги состоялись без участия других компаний, хотя на рынке есть подрядчики, которые уже выполняют аналогичные работы в столице. Речь идет о ремонте участка транспортной развязки на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена.
Об этом говорится в расследовании журналистов "Наші гроші".
В Киеве на тендерах в очередной раз выиграла компания "Автострада"
Отмечается, что путепровод был введен в эксплуатацию еще в 1967 году, а комплексное обследование, проведенное в 2023 году, показало, что его техническое состояние является неработоспособным, а остаточный ресурс сооружения полностью исчерпан.
Проектные работы для этого объекта в сентябре 2024 года за 10,20 млн грн заказали ООО "Проектный институт "Автострада". Завершить все ремонтные работы планируют до конца 2027 года.
Журналисты отмечают, что по сравнению с другими столичными проектами, стоимость ремонта путепровода возле "Черниговской" выглядит заметно выше. Например, аналогичные работы на путепроводе возле станции метро "Дарница" сейчас завершает компания "Автомагистраль-Юг", и этот проект обошелся примерно в 440 млн грн — почти вдвое дешевле. В то же время разницу в стоимости могут объяснять отличные объемы работ, ведь в случае с "Черниговской" речь идет о комплексном обновлении всей транспортной развязки.
Интересен и подход к раскрытию сметных данных. Во время ремонта "дарницкого" путепровода "Киевавтодор" и "Автомагистраль-Юг" отказались публиковать в системе "Прозорро" подробную информацию о стоимости строительных материалов. Зато в случае с подрядом "Автострады" смета обнародована полностью.
Из обнародованных документов следует, что одной из крупнейших статей расходов стали металлоконструкции пролетного строения. На них предусмотрено почти 90 млн грн, при этом стоимость одной тонны металлоконструкций с НДС составляет 185 тыс. грн.
Для сравнения, во время ремонта моста Метро через Днепр, который в 2023 году заказали компании "Onur Taahhut" за 1,99 млрд грн, индивидуальные металлоконструкции также составляли около десятой части общей сметы, но их цена была существенно выше — 228 тыс грн за тонну с НДС.
Что должны заменить во время ремонта на путепроводе возле станции метро "Черниговская"
Согласно условиям договора, подрядчик должен заменить конструкции проезжей части путепровода, выполнить ремонт моста и опор, перенести и обновить инженерные коммуникации, обустроить новое освещение, установить перильное и барьерное ограждение. Проект также предусматривает прокладку новых трамвайных путей, ремонт подъездов, обустройство велодорожек и благоустройство прилегающей территории с учетом требований безбарьерности.
Отдельно прописаны гарантийные обязательства подрядчика. На основные конструктивные элементы и материалы, в частности асфальтовое покрытие, гидроизоляцию, ограждения и освещение, гарантия составит от 5 до 15 лет, тогда как на дорожную разметку — один год.
