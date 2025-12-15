Улюблений підрядник Віталія Кличка знову без суперників виграв тендер у Києві

Ремонтні роботи біля дороги. Фото: Новини.LIVE

Компанія "Автострада", пов’язана з бізнесменом Максимом Шкілем, без конкуренції отримала підряд на капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві. Торги відбулися без участі інших компаній, хоча на ринку є підрядники, які вже виконують аналогічні роботи у столиці. Йдеться про ремонт ділянки транспортної розв’язки на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метрополітену.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Наші гроші".

Зазначається, що шляхопровід було введено в експлуатацію ще у 1967 році, а комплексне обстеження, проведене у 2023 році, засвідчило, що його технічний стан є непрацездатним, а залишковий ресурс споруди повністю вичерпаний.

Проєктні роботи для цього об’єкта у вересні 2024 року за 10,20 млн грн замовили ТОВ "Проектний інститут "Автострада". Завершити всі ремонтні роботи планують до кінця 2027 року.

Журналісти зазначають, що в порівнянні з іншими столичними проєктами, вартість ремонту шляхопроводу біля "Чернігівської" виглядає помітно вищою. Для прикладу, аналогічні роботи на шляхопроводі біля станції метро "Дарниця" нині завершує компанія "Автомагістраль-Південь", і цей проєкт обійшовся приблизно у 440 млн грн — майже вдвічі дешевше. Водночас різницю у вартості можуть пояснювати відмінні обсяги робіт, адже у випадку з "Чернігівською" йдеться про комплексне оновлення всієї транспортної розв’язки.

Цікавим є й підхід до розкриття кошторисних даних. Під час ремонту "дарницького" шляхопроводу "Київавтодор" та "Автомагістраль-Південь" відмовилися публікувати у системі "Прозорро" детальну інформацію щодо вартості будівельних матеріалів. Натомість у випадку з підрядом "Автостради" кошторис оприлюднений повністю.

Тендер. Фото: скриншот

З оприлюднених документів випливає, що однією з найбільших статей витрат стали металоконструкції прогонової будови. На них передбачено майже 90 млн грн, при цьому вартість однієї тонни металоконструкцій із ПДВ становить 185 тис. грн.

Для порівняння, під час ремонту мосту Метро через Дніпро, який у 2023 році замовили компанії "Onur Taahhut" за 1,99 млрд грн, індивідуальні металоконструкції також складали близько десятої частини загального кошторису, але їхня ціна була суттєво вищою — 228 тис грн за тонну з ПДВ.

Що мають замінити під час ремонту на шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська"

Згідно з умовами договору, підрядник має замінити конструкції проїзної частини шляхопроводу, виконати ремонт мосту та опор, перенести й оновити інженерні комунікації, облаштувати нове освітлення, встановити перильну та бар’єрну огорожі. Проєкт також передбачає прокладання нових трамвайних колій, ремонт під’їздів, облаштування велодоріжок і благоустрій прилеглої території з урахуванням вимог безбар’єрності.

Окремо прописані гарантійні зобов’язання підрядника. На основні конструктивні елементи та матеріали, зокрема асфальтове покриття, гідроізоляцію, огорожі й освітлення, гарантія становитиме від 5 до 15 років, тоді як на дорожню розмітку — один рік.

