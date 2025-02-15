Уровень радиации в Киеве после атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС — городские власти обнародовали данные

Человек в защитном костюме. Иллюстративное фото: Depositphoto

Специалисты продолжают мониторинг радиационного фона в Киеве и области после удара российского дрона по Чернобыльской АЭС. Измерения осуществляются каждые три часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу, 14 февраля.

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По информации КГГА, радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме. Превышений не наблюдается.

"Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры осуществляются каждые три часа", — говорится в сообщении.

Городские власти отмечают, что администрация держит связь с экстренными службами, задействованными в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

"В случае необходимости Киевская аварийно-спасательная служба готова оказать помощь", — подытожили в КГГА.

Сообщение КГГА в Telegram

Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска атаковали укрытие на территории Чернобыльской атомной электростанции дроном с фугасной боевой частью.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что враг целенаправленно нанес удар по станции именно в день проведения Мюнхенской конференции.