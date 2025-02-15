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У КМДА оцінили радіаційний фон у Києві після атаки РФ на ЧАЕС

15 лютого 2025 00:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Рівень радіації у Києві після атаки дрона РФ на Чорнобильську АЕС — міська влада оприлюднила дані
Людина у захисному костюмі. Ілюстративне фото: Depositphoto
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Фахівці продовжують моніторинг радіаційного фону в Києві та області після удару російського дрона по Чорнобильській АЕС. Вимірювання здійснюються кожні три години.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, 14 лютого.

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За інформацією КМДА, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі. Перевищень не спостерігається.

"Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні три години", — йдеться у повідомленні.

Міська влада наголошує, що адміністрація тримає звʼязок з екстреними службами, залученими до ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС.

"У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу", — підсумували у КМДА.

Рівень радіації у Києві
Повідомлення КМДА у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські війська атакували укриття на території Чорнобильської атомної електростанції дроном із фугасною бойовою частиною.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ворог цілеспрямовано завдав удару по станції саме в день проведення Мюнхенської конференції.

Київ КМДА Чорнобильська АЕС радіація дрони ЧАЕС
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