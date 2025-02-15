Рівень радіації у Києві після атаки дрона РФ на Чорнобильську АЕС — міська влада оприлюднила дані

Людина у захисному костюмі. Ілюстративне фото: Depositphoto

Фахівці продовжують моніторинг радіаційного фону в Києві та області після удару російського дрона по Чорнобильській АЕС. Вимірювання здійснюються кожні три години.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, 14 лютого.

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За інформацією КМДА, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі. Перевищень не спостерігається.

"Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні три години", — йдеться у повідомленні.

Міська влада наголошує, що адміністрація тримає звʼязок з екстреними службами, залученими до ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС.

"У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу", — підсумували у КМДА.

Повідомлення КМДА у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські війська атакували укриття на території Чорнобильської атомної електростанції дроном із фугасною бойовою частиною.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ворог цілеспрямовано завдав удару по станції саме в день проведення Мюнхенської конференції.