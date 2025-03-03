В КГГА показали, как чинят вагоны в метро — видео

Ремонт в метро. Фото: скриншот

Киевский метрополитен ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Для бесперебойной работы подземки каждый из более 450 вагонов требует периодического капитального ремонта.

Об этом сообщает КГГА в понедельник, 3 марта.

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Этот процесс проходит на вагоноремонтном заводе столичного метро, где узкопрофильные специалисты контролируют каждый этап восстановления подвижного состава.

Во время капремонта вагон полностью разбирают. Специалисты демонтируют обшивку стен, потолка и пола, тщательно проверяют все механизмы — от дверей и окон до систем вентиляции и освещения. Отдельное внимание уделяют диагностике оборудования, очистке и покраске кузова и тележек.

В зависимости от объема работ, полное восстановление одного вагона длится от месяца до полутора. Благодаря своевременному ремонту киевское метро продолжает работать стабильно, обеспечивая пассажиров комфортным и безопасным транспортом.

Напомним, что на станции метро "Академика Барабашова" в Харькове планируют отремонтировать эскалатор. На это хотят потратить 18 млн грн.

Также мы писали, что киевский ТЦК отремонтирует столовую за более 5 млн грн.