У КМДА показали, як лагодять вагони у метро — відео

Ремонт у метро. Фото: скріншот

Київський метрополітен щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Для безперебійної роботи підземки кожен із понад 450 вагонів потребує періодичного капітального ремонту.

Про це повідомляє КМДА у понеділок, 3 березня.

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Цей процес проходить на вагоноремонтному заводі столичного метро, де вузькопрофільні фахівці контролюють кожен етап відновлення рухомого складу.

Під час капремонту вагон повністю розбирають. Спеціалісти демонтують обшивку стін, стелі та підлоги, ретельно перевіряють усі механізми — від дверей і вікон до систем вентиляції та освітлення. Окрему увагу приділяють діагностиці обладнання, очищенню та фарбуванню кузова й візків.

Залежно від обсягу робіт, повне відновлення одного вагона триває від місяця до півтора. Завдяки своєчасному ремонту київське метро продовжує працювати стабільно, забезпечуючи пасажирів комфортним і безпечним транспортом.

Нагадаємо, що на станції метро "Академіка Барабашова" у Харкові планують відремонтувати ескалатор. На це хочуть витратити 18 млн грн.

Також ми писали, що київський ТЦК відремонтує їдальню за понад 5 млн грн.