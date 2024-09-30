Качество воздуха в Киеве — в КГГА предупредили киевлян об опасных последствиях пылевой бури

В КГГА предупредили об ухудшении качества воздуха и дали киевлянам советы
В Киеве прогнозируется ухудшение качества воздуха из-за пыли, которую принесло из Каспийского региона. Такая ситуация продлится несколько дней.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник, 30 сентября.
В Киеве ухудшится качество воздуха
В КГГА сообщают, что 1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха.
Причиной является пылевая буря, которая сейчас охватывает Каспийскую низменность. Ветер переносит воздух с мельчайшими частицами пыли в Украину.
Власти Киева подчеркивают, что ухудшение качества воздуха ожидается до пятницы, 4 октября, когда изменение направления ветра на южный и западный поможет уменьшить опыление.
Городская администрация призывает жителей столицы придерживаться рекомендаций медиков:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна
- отказаться от физической активности на открытом воздухе
- пить много воды
"В случае воздушной тревоги необходимо немедленно направляться к укрытию", — добавили в КГГА.
Напомним, 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха.
Также мы писали, что на протяжении всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.
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