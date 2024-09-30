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У КМДА попередили про погіршення якості повітря і дали поради киянам

30 вересня 2024 15:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Якість повітря у Києві — в КМДА попередили киян про небезпечні наслідки пилової бурі
Київ накрив смог. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві прогнозується погіршення якості повітря через пил, який принесло з Каспійського регіону. Така ситуація триватиме кілька днів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у понеділок, 30 вересня.

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У КМДА повідомляють, що 1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршенні якості повітря. 

Причиною є пилова буря, яка зараз охоплює Каспійську низовину. Вітер переносить повітря з найдрібнішими частинками пилу до України.

Пилова буря в Україні
Пил з Каспію дійшов до України. Фото: Укргідрометцентр

Влада Києва наголошує, що погіршення якості повітря очікується до п’ятниці, 4 жовтня, коли зміна напрямку вітру на південний та західний допоможе зменшити запилення.

Міська адміністрація закликає жителів столиці дотримуватись рекомендацій медиків:

  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.

"У разі повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до укриття", — додали у КМДА.

Киян попередили про погіршення якості повітря
Кілька країн опинилися у полоні пилової бурі. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 30 вересня пилова буря накрила низку українських міст. Зафіксовано серйозне погіршення якості повітря.

Також ми писали, що упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять всю територію. 

Київ повітря КМДА забруднення повітря буря

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