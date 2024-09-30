Якість повітря у Києві — в КМДА попередили киян про небезпечні наслідки пилової бурі

У КМДА попередили про погіршення якості повітря і дали поради киянам
У Києві прогнозується погіршення якості повітря через пил, який принесло з Каспійського регіону. Така ситуація триватиме кілька днів.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у понеділок, 30 вересня.
У Києві погіршиться якість повітря
У КМДА повідомляють, що 1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршенні якості повітря.
Причиною є пилова буря, яка зараз охоплює Каспійську низовину. Вітер переносить повітря з найдрібнішими частинками пилу до України.
Влада Києва наголошує, що погіршення якості повітря очікується до п’ятниці, 4 жовтня, коли зміна напрямку вітру на південний та західний допоможе зменшити запилення.
Міська адміністрація закликає жителів столиці дотримуватись рекомендацій медиків:
- не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- пити багато води.
"У разі повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до укриття", — додали у КМДА.
Нагадаємо, 30 вересня пилова буря накрила низку українських міст. Зафіксовано серйозне погіршення якості повітря.
Також ми писали, що упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять всю територію.
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