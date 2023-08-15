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В КГГА рассказали, будут ли в столице массовые мероприятия ко Дню Независимости

15 августа 2023 11:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КГГА рассказали, будут ли в столице массовые мероприятия ко Дню Независимости
Празднование Дня Независимости в Киеве на главной улице. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице обычного празднования Дня Независимости не будет. Киевская городская государственная администрация не планирует массовые мероприятия 24 августа.

Об этом сообщает КГГА.

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Киевлянам и гостям столицы не следует ожидать привычных празднований Дня Независимости Украины на Крещатике.

"Город массовых мероприятий не планирует", — сообщили в КГГА.

В то же время в ведомстве не знают, будут ли проводиться государственные массовые мероприятия, однако на городском уровне их не будет.

Добавим, что 23 августа возле Киевсовета состоится торжественное поднятие государственного флага Украины.

Напомним, ранее мы писали, что спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат оценил угрозы вражеских атак на День Независимости. По его словам, Россия может попытаться атаковать Украину в любой момент, включая значительные даты, 24 августа.

Добавим, уже совсем скоро Украина будет отмечать свой 32-й год независимости. Это главный и знаковый праздник для каждого украинца, ведь именно 24 августа 1991 года образовалось Украинское государство в современном виде. Именно в эту дату Верховная рада УССР приняла постановление и Акт провозглашения независимости Украины. Самые интересные факты о самом главном празднике страны — Дне Независимости Украины — читайте в материале Новини.LIVE.

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