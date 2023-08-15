У КМДА розповіли, чи будуть у столиці масові заходи до Дня Незалежності

Святкування Дня Незалежності в Києві на головній вулиці. Фото: google.com

У столиці звичного святкування Дня Незалежності не буде. Київська міська державна адміністрація не планує масові заходи 24 серпня.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо

Киянам та гостям столиці не слід очікувати звичних святкувань Дня Незалежності України на Хрещатику.

"Місто масових заходів не планує", — повідомили в КМДА.

Водночас у відомстві не знають, чи будуть проводитися державні масові заходи, однак на міському рівні їх не буде.

Додамо, що 23 серпня біля Київради відбудеться урочисте підняття державного прапора України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив погрози ворожих атак на День Незалежності. За його словами, Росія може спробувати атакувати Україну будь-якої миті, включаючи значні дати, 24 серпня.

Додамо, уже зовсім скоро Україна відзначатиме свій 32 рік незалежності. Це головне та знакове свято для кожного українця, адже саме 24 серпня 1991 року утворилася Українська держава в сучасному вигляді. Саме цієї дати Верховна рада УРСР ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України. Найцікавіші факти про найголовніше свято країни — День Незалежності України — читайте в матеріалі Новини.LIVE.