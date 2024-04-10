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В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве

10 апреля 2024 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве
Военные во время реабилитации. Фото: КГГА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском заведении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook во вторник, 9 апреля.

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Поворозник подчеркнул, что во время войны одной из важнейших задач является оказание всесторонней помощи нашим защитникам и защитницам, в частности, обеспечение современных условий для их лечения и реабилитации.

"Базовым учреждением здравоохранения для лечения военнослужащих уже несколько лет подряд определен Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны. Это заведение с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, которое мы продолжаем обновлять. Здесь Защитники и Защитницы, после полученных ранений, могут пройти лечение и реабилитацию", — рассказал он.

  • В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве - фото 1
    Военные на реабилитаци. Фото: КГГА
  • В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве - фото 2
    Военные на реабилитаци. Фото: КГГА
  • В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве - фото 3
    Военные на реабилитаци. Фото: КГГА
  • В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве - фото 4
    Военные на реабилитаци. Фото: КГГА
  • В КГГА рассказали, где военные могут пройти реабилитацию в Киеве - фото 5
    Военные на реабилитаци. Фото: КГГА
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По его словам, в течение 2023 года в госпитале пролечились 2 265 военнослужащих, а за 2022 год — 809. Чиновник добавил, что из общего числа военнослужащих, прошедших реабилитацию, 33,8% получили нейрореабилитационную помощь, 29,3% — специализированную психологическую реабилитацию, 24,6% — ортопедическую реабилитацию, а 12,3% — комплексную реабилитационную помощь.

"В столице услуги по реабилитации можно получить в 17 заведениях по пакету медицинских услуг "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях" и в 34 заведениях по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях". В каждом из учреждений созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды", — рассказал Поворозник.

Он отметил, что учреждения обеспечены необходимым оборудованием для восстановления когнитивных, сенсорных и двигательных функций.

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Скриншот сообщения Николая Поворозника

Напомним, что украинский медицинский центр Superhumans Center планирует расширение в южных регионах Украины. Так, открытие новых центров реабилитации возможно в Одессе и Николаеве.

Добавим, ранее писали об истории бойца, потерявшего конечности и реабилитируемого в Центре "Незламні".

Также мы сообщали, как украинцы могут получить дополнительную денежную помощь на оздоровление детей.

Киев
здоровье
КГГА
медицина
реабилитация

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