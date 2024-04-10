У КМДА розповіли, де військові можуть пройти реабілітацію у Києві

Військові під час реабілітації. Фото: КМДА

У Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook у вівторок, 9 квітня.

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Поворозник наголосив, що під час війни одним із надважливих завдань є надання всебічної допомоги нашим захисникам і захисницям, зокрема забезпечення сучасних умов для їхнього лікування та реабілітації.

"Базовим закладом охорони здоров’я для лікування військовослужбовців уже кілька років поспіль визначено Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни. Це заклад із сучасним обладнанням та висококваліфікованими фахівцями, який ми продовжуємо оновлювати. Тут Захисники та Захисниці, після отриманих поранень, можуть пройти лікування та реабілітацію", — розповів він.

Військові на реабілітації. Фото: КМДА

Військові на реабілітації. Фото: КМДА

Військові на реабілітації. Фото: КМДА

Військові на реабілітації. Фото: КМДА

Військові на реабілітації. Фото: КМДА 1 / 5

За його словами, упродовж 2023 року у госпіталі пролікувалися 2 265 військовослужбовців, а за 2022 рік — 809. Урядовець додав, що із загальної кількості військовослужбовців, які пройшли реабілітацію, 33,8% отримали нейрореабілітаційну допомогу, 29,3% — спеціалізовану медико-психологічну реабілітацію, 24,6% — ортопедичну реабілітацію, а 12,3% — комплексну реабілітаційну допомогу.

"У столиці послуги з реабілітації можна отримати в 17 закладах за пакетом медичних послуг "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах" та в 34 закладах за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах". У кожному із закладів створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди", — розповів Поворозник.

Він наголосив, що заклади забезпечені необхідним обладнанням для відновлення когнітивних, сенсорних та рухових функцій.

Скриншот допису Миколи Поворозника

Нагадаємо, український медичний центр Superhumans Center планує розширення у південних регіонах України. Так, відкриття нових центрів реабілітації можливе в Одесі та Миколаєві.

Додамо, раніше писали про історію бійця, який втратив кінцівки та реабілітується в центрі "Незламні".

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