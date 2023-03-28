В КГГА рассказали, когда в Киеве закончится отопительный сезон
В пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева сообщили о завершении отопительного сезона. Они подчеркнули, что решение об отключении отопления должно быть взвешенным и учитывать погодные условия и перспективы стабильного потепления.
Об этом сообщает "Вечерний Киев".
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"Видим, что на протяжении этой недели ожидается прохладная погода, и ночью температура опустится до -2-3 градусов Цельсия", — сообщили в пресс-службе.
Также отмечено, что система теплоснабжения Киева инертна, и ее нельзя включить в течение одного дня после отключения, а дома быстро охлаждаются.
Пресс-служба указала на необходимость ориентироваться на погодные условия, чтобы отключение отопления совпадало с потеплением, и жителям было комфортно. Это особенно важно для социальных учреждений.
В случае отключения отопления при прохладной погоде, люди могут использовать электроприборы для обогрева, что увеличит риск аварийности и перегрузки электросети.
Напомним, по информации Нацкомиссии по тарифам, вопросы повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.
Ранее мы писали, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.