У КМДА розповіли, коли у Києві закінчиться опалювальний сезон

Опалення у Києві

У пресслужбі заступника голови КМДА Петра Пантелєєва повідомили про завершення опалювального сезону. Вони наголосили, що рішення про відключення опалення має бути виваженим та враховувати погодні умови та перспективи стабільного потепління.

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

"Бачимо, що протягом цього тижня очікується прохолодна погода, і вночі температура опуститься до -2-3 градусів за Цельсієм", — повідомили в пресслужбі.

Також зазначено, що система теплопостачання Києва інертна, і її не можна увімкнути протягом одного дня після відключення, а будинки швидко охолоджуються.

Пресслужба наголосила на необхідності орієнтуватися на погодні умови, щоб відключення опалення збігалося з потеплінням, та мешканцям було комфортно. Це особливо важливе для соціальних установ.

У разі відключення опалення за прохолодної погоди люди можуть використовувати електроприлади для обігріву, що збільшить ризик аварійності та перевантаження електромережі.

Нагадаємо, за інформацією Нацкомісії з тарифів, питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення планують обговорити у березні, щоб після завершення опалювального періоду встановити нові ціни .

Раніше ми писали, що голова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в будинках вимкнуть на початку квітня.