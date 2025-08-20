Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В КГВА назвали условия работы такси в комендантский час

В КГВА назвали условия работы такси в комендантский час

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 22:02
Киев готовит прозрачный механизм ночных перевозок для такси
Служба такси Bolt. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.LIVE

В Киеве обсуждают организацию ночных перевозок во время комендантского часа. Киевская городская военная администрация получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber о возможности работать в ночное время.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
В КГВА назвали условия работы такси в комендантский час - фото 1
Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Киев готовит прозрачный механизм ночных перевозок для такси

"Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы — превыше всего", — подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что любые нелегальные схемы, "серые пропуски" и черный рынок ночных такси будут ликвидированы.

Сейчас власть совместно с силовыми структурами работает над созданием четкого и прозрачного механизма ночных перевозок. Если их позволят, то только законным способом, под жестким контролем и с ответственностью.

"В Киеве не будет хаоса. В Киеве будет порядок", — подчеркнул руководитель КГВА.

Напомним, что на Харьковщине приняли решение сократить продолжительность комендантского часа — теперь он будет действовать с полуночи до пяти утра.

Ранее мы также информировали, что в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт получит разрешение на передвижение по дорогам даже в период комендантского часа.

такси комендантский час безопасность Тимур Ткаченко КМВА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации