В Киеве обсуждают организацию ночных перевозок во время комендантского часа. Киевская городская военная администрация получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber о возможности работать в ночное время.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Киев готовит прозрачный механизм ночных перевозок для такси

"Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы — превыше всего", — подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что любые нелегальные схемы, "серые пропуски" и черный рынок ночных такси будут ликвидированы.

Сейчас власть совместно с силовыми структурами работает над созданием четкого и прозрачного механизма ночных перевозок. Если их позволят, то только законным способом, под жестким контролем и с ответственностью.

"В Киеве не будет хаоса. В Киеве будет порядок", — подчеркнул руководитель КГВА.

Напомним, что на Харьковщине приняли решение сократить продолжительность комендантского часа — теперь он будет действовать с полуночи до пяти утра.

Ранее мы также информировали, что в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт получит разрешение на передвижение по дорогам даже в период комендантского часа.