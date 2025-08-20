Служба таксі Bolt. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві обговорюють організацію нічних перевезень під час комендантської години. Київська міська військова адміністрація отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо можливості працювати в нічний час.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Київ готує прозорий механізм нічних перевезень для таксі

"Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе", — підкреслив Ткаченко.

Він зазначив, що будь-які нелегальні схеми, "сірі перепустки" та чорний ринок нічних таксі будуть ліквідовані.

Наразі влада спільно з силовими структурами працює над створенням чіткого та прозорого механізму нічних перевезень. Якщо їх дозволять, то лише в законний спосіб, під жорстким контролем та з відповідальністю.

"У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок", — наголосив керівник КМВА.

Нагадаємо, що на Харківщині ухвалили рішення скоротити тривалість комендантської години — тепер вона діятиме з опівночі до п’ятої ранку.

Раніше ми також інформували, що в Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт отримає дозвіл на пересування дорогами навіть у період комендантської години.