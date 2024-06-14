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В КГВА сообщили, в какие часы в Киеве будут выключать свет в субботу

14 июня 2024 21:11
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Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 15 июня, — КГВА
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине в субботу, 15 июня, будут действовать почасовые отключения света. В Киеве графики будут действовать с 08:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской военной администрации.

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Отключение света и ремонт энергоблоков на АЭС

15 июня в Киеве будут действовать ограничения на потребление электроэнергии для промышленности и домохозяйств в столице. Отключения запланированы с 08:00 до 23:00.

Причиной таких мероприятий является сниженная работа солнечных электростанций из-за облачности, а также ремонт на очередном атомном энергоблоке.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы!" — добавили в КГВА.

Сообщение КГВА в Telegram. Фото: скриншот
Сообщение КГВА в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Энергоатоме сообщили, что начали ремонт одного из энергоблоков на АЭС. В целом, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях. Пять из них выведут на ремонт через неделю.

Ранее эксперт заявил, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.

отключения света
свет
электроэнергия
электроснабжение
энергосистема
Укрэнерго

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