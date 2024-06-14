Графики отключения света в Киеве 15 июня, — КГВА

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В Украине в субботу, 15 июня, будут действовать почасовые отключения света. В Киеве графики будут действовать с 08:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской военной администрации.

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15 июня в Киеве будут действовать ограничения на потребление электроэнергии для промышленности и домохозяйств в столице. Отключения запланированы с 08:00 до 23:00.

Причиной таких мероприятий является сниженная работа солнечных электростанций из-за облачности, а также ремонт на очередном атомном энергоблоке.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы!" — добавили в КГВА.

Сообщение КГВА в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Энергоатоме сообщили, что начали ремонт одного из энергоблоков на АЭС. В целом, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях. Пять из них выведут на ремонт через неделю.

Ранее эксперт заявил, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.