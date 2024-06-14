Графіки відключення світла в Києві 15 червня, — КМВА

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В Україні в суботу, 15 червня, діятимуть погодинні відключення світла. У Києві графіки діятимуть з починаючи з 8:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Київської військової адміністрації.

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В Києві 15 червня будуть діяти обмеження на споживання електроенергії для промисловості та домогосподарств у столиці. Відключення заплановані з 8:00 до 23:00.

Причиною таких заходів, є знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також ремонт на черговому атомному енергоблоці.

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики!", — додали в КМВА.

Допис КМВА в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що розпочали ремонт одного із енергоблоків на АЕС. Загалом в Україні необхідно відремонтувати шість енергетичних блоків на атомних станціях. П'ять з них виведуть на ремонт за тиждень.

Раніше експерт заявив, що споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж у інших регіонах України. Станеться це через ремонтні роботи на кількох енергоблоках українських атомних електростанцій.