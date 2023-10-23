В КГВА рассказали, есть ли угроза нового наступления на Киев

Украинский военный охраняет Киев. Фото: East News

Разведка не фиксирует ударных группировок, которые несли бы сейчас угрозу повторного наступления оккупантов с севера. Однако вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров и построены надежные системы огневого поражения противника.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии ТСН.

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Попко подчеркнул, что украинская столица хорошо защищена, а первый рубеж обороны расположен от Киева довольно далеко. Кроме того, выполняются определенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения. Все это спланировано и производится систематически.

"Война продолжается. И продолжается она на всей территории Украины. Не только на линии боестолкновения. Опыт начала полномасштабного вторжения доказал, что опасность может возникнуть по любому направлению. И, в частности, по северному", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что наша разведка пристально следит за силами и средствами противника. Так, известно, что в Беларуси проходит очередной этап проверки боевой готовности их Вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт — на юг и восток.

Попко объяснил, что у северной границы Украины противник активно возводит инженерные и минные заграждения. Однако ударных группировок, которые несли сейчас угрозу повторного наступления оккупантов с севера разведка не фиксирует.

"Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых по сей день достаточно для выполнения этих задач", — подытожил глава КГВА.

Напомним, еще в августе командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что повторное наступление из Беларуси на Киев все еще возможно. Однако все вражеские намерения зависят от решений высшего политического руководства РФ.