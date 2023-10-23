У КМВА розповіли, чи є загроза нового наступу на Київ

Український військовий охороняє Київ. Фото: East News

Наразі розвідка не фіксує ударних угрупувань, які б несли зараз загрозу повторного наступу окупантів з півночі. Проте навколо Києва наразі створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів та побудовані надійні системи вогневого ураження противника.

Про це розповів очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у коментарі ТСН.

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Попко наголосив, що наразі українська столиця добре захищена, а перший рубіж оборони розташований від Києва досить далеко. Окрім того, виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. Все це сплановано і проводиться систематично.

"Війна триває. І триває вона на всій території України. Не тільки на лінії боєзіткнення. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного", — йдеться у повідомленні.

Він також додав, що наша розвідка уважно слідкує за силами і засобами противника. Відтак, наразі відомо, що в Білорусі відбувається черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. Крім того, ворог тримає в прилеглих до кордону областях контингент військ аби завадити нам перекидати наші сили на фронт — на південь та схід.

Попко пояснив, що біля північного кордону України противник активно зводить інженерні та мінні загородження. Проте ударних угрупувань, які б несли зараз загрозу повторного наступу окупантів з півночі розвідка не фіксує.

"Але це не привід розслаблятися. Тому, відповідно, на певних напрямках ми підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", — підсумував очільник КМВА.

Нагадаємо, ще у серпні командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що повторний наступ з Білорусі на Київ все ще можливий. Однак усі ворожі наміри залежать напряму від рішень вищого політичного керівництва РФ.