В КГВА рассказали о последствиях ночных ракетных обстрелов Киева

Украинские защитники сбивают ракеты. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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"Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Также в КГВА добавили, что официальная информация появится несколько позже от Воздушных Сил.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Ночной обстрел Киева и области

Напомним, что традиционно ночью, 27 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.

Добавим, что угроза повторных ударов по областям Украины ночью, 27 августа, сохранялась долго, таким образом продолжалась воздушная тревога. Цели врага маневрировали над страной, постоянно меняя направление.