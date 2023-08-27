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У КМВА розповіли про наслідки нічного ракетного обстрілу Києва

27 серпня 2023 06:52
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Інна Буряк
редактор
У КМВА розповіли про наслідки нічного ракетного обстрілу Києва
Українські захисники збивають ракети. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

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"Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами й засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Також у КМВА додали, що офіційна інформація з'явиться дещо пізніше від Повітряних Сил.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нічний обстріл Києва та області

Нагадаємо, що традиційно вночі, 27 серпня, в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Також ми повідомляли, що ракети вночі, 27 серпня, маневрували у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунали потужні вибухи.

Додамо, що загроза повторних ударів по областях України вночі, 27 серпня зберігалася довго, таким чином тривала повітряна тривога. Цілі ворога маневрували над країною, постійно змінюючи напрямок.

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