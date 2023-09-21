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В КГВА рассказали о последствиях ракетной атаки в четырех районах Киева

21 сентября 2023 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В КГВА рассказали о последствиях ракетной атаки в четырех районах Киева
Последствия утренней ракетной атаки на Киев. Фото: КГВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня утром, 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

Об этом сообщили в КГВА.

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Отмечается, что есть падение обломков от сбитых ПВО ракет в Голосеевском и Дарницком районах Киева. По предварительной информации, в Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы. Все экстренные службы следуют на места.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь сообщил, что пожарные тушат возгорание в Дарницком районе. Также есть семеро пострадавших.

"В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочка). Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки", — говорится в сообщении.

Последствия утренней ракетной атаки на Киев. Фото: КГВА
Последствия утренней ракетной атаки на Киев. Фото: КГВА

Также позже мэр Киева сообщил о госпитализации еще одного человека. Четверым врачи оказали помощь на месте.

В КГВА уточнили, что там пылает СТО, загорелись два автомобиля. Пострадала многоэтажка рядом — выбиты окна.

Последствия утренней ракетной атаки на Киев. Фото: КГВА

"Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет", — добавили в администрации.

Последствия утренней ракетной атаки в Киев. Фото: КГВА

В Святошинском районе, где ранее сообщалось о перебоях с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

Напомним, что мощные взрывы могли слышаться жители Киева сегодня утром, 21 сентября. Угроза повторных ударов оставалась очень высокой длительный промежуток времени.

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